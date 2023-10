LES VIEUX MÉTIERS D’AZANNES Domaine des Roises Azannes-et-Soumazannes, 5 mai 2024, Azannes-et-Soumazannes.

Azannes-et-Soumazannes,Meuse

Venez plonger dans l’univers de la vie rurale du XIXème siècle au Village des Vieux Métiers d’Azannes en Meuse.

Vivez ce moment d’échanges et de convivialité unique en Lorraine, à 15 min de Verdun dans la Meuse !

Une promenade passionnante à la rencontre des artisans du passé, dans le village à remonter le temps. Une fois les portes franchies, vous serez transportés dans la vie quotidienne de nos aïeuls et découvrirez leurs savoir-faire ancestraux, leurs valeurs et leur passion à transmettre et partager.

De nombreux métiers anciens ou disparus reprennent vie devant vous.

Dentelières, boulangers, meuniers, huiliers, lavandières, sans oublier les tuiliers et bien d’autres, vous attendent malgré les conditions sanitaires et le maintien des gestes barrières.

Tracteurs, moteurs anciens, moulins à eau et à vent vous transporteront dans le temps et l’espace.

Une véritable aventure à vivre dans la joie et la bonne humeur.

L’espace ne manque pas, entre plaine et forêt, le bol d’air est garanti !

Une expérience unique qui émerveillera petits et grands. Une aventure à vivre en famille.. Tout public

Dimanche 2024-05-05 fin : 2024-05-05 . 18 EUR.

Domaine des Roises

Azannes-et-Soumazannes 55150 Meuse Grand Est



Come and plunge into the world of 19th century rural life at the Village des Vieux Métiers in Azannes, Meuse.

Experience this unique moment of exchange and conviviality in Lorraine, 15 minutes from Verdun in the Meuse!

A fascinating walk to meet the craftsmen of the past, in the village to go back in time. Once through the doors, you will be transported into the daily life of our ancestors and discover their ancestral know-how, their values and their passion to be passed on and shared.

Many old or disappeared trades come back to life in front of you.

Lace makers, bakers, millers, oil makers, washerwomen, without forgetting the tile makers and many others, are waiting for you in spite of the sanitary conditions and the maintenance of barrier gestures.

Tractors, old engines, water and windmills will transport you back in time and space

A real adventure to live in joy and good humor.

There is no shortage of space, between plain and forest, the breath of fresh air is guaranteed!

A unique experience that will amaze young and old. An adventure to be enjoyed by the whole family.

Venga a sumergirse en el mundo de la vida rural del siglo XIX en el Village des Vieux Métiers de Azannes, en Mosa.

Viva este momento único de intercambio y convivencia en Lorena, a 15 minutos de Verdún, en el Mosa

Un paseo fascinante para conocer a los artesanos del pasado, en el pueblo retrocediendo en el tiempo. Una vez que atraviese las puertas, se verá transportado a la vida cotidiana de nuestros antepasados y descubrirá sus conocimientos ancestrales, sus valores y su pasión por ser transmitidos y compartidos.

Muchos oficios antiguos o desaparecidos vuelven a la vida frente a ti.

Encajeras, panaderas, molineras, aceiteras, lavanderas, sin olvidar a las azulejeras y muchas otras, le esperan a pesar de las condiciones sanitarias y el mantenimiento de los gestos de barrera.

Los tractores, los motores antiguos, el agua y los molinos de viento le harán retroceder en el tiempo y en el espacio

Una auténtica aventura que hay que vivir con buen humor.

Entre la llanura y el bosque no falta espacio, ¡un soplo de aire fresco está garantizado!

Una experiencia única que sorprenderá a grandes y pequeños. Una aventura para toda la familia.

Tauchen Sie im Village des Vieux Métiers in Azannes im Departement Meuse in die Welt des Landlebens des 19. Jahrhunderts ein.

Erleben Sie diesen in Lothringen einzigartigen Moment des Austauschs und der Geselligkeit, nur 15 Minuten von Verdun im Departement Meuse entfernt!

Auf einem spannenden Spaziergang begegnen Sie den Handwerkern der Vergangenheit, in dem Dorf, das in die Vergangenheit zurückführt. Sobald Sie die Türen durchschritten haben, werden Sie in den Alltag unserer Vorfahren zurückversetzt und entdecken ihre althergebrachten Fertigkeiten, ihre Werte und ihre Leidenschaft, die sie weitergeben und teilen.

Zahlreiche alte oder ausgestorbene Berufe erwachen vor Ihren Augen zu neuem Leben.

Spitzenklöpplerinnen, Bäcker, Müller, Ölmüller, Waschfrauen, nicht zu vergessen die Ziegler und viele andere, erwarten Sie trotz der gesundheitlichen Bedingungen und der Beibehaltung der Barrierengesten.

Traktoren, alte Motoren, Wasser- und Windmühlen werden Sie in Zeit und Raum versetzen

Ein echtes Abenteuer, das Sie in Freude und guter Laune erleben können.

An Platz mangelt es nicht, zwischen Ebene und Wald ist frische Luft garantiert!

Ein einzigartiges Erlebnis, das Groß und Klein in Staunen versetzen wird. Ein Abenteuer, das man mit der ganzen Familie erleben kann.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT DES PORTES DE VERDUN