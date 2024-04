LA SOIRÉE DES DUCS ROLLER ET DANCEFLOOR ANNÉES 90-2000 Rue Georges Guynemer Behonne, samedi 4 mai 2024.

Samedi

Avec ou sans rollers, venez danser au son des années 90-2000 à la Soirée des Ducs, 3° édition !

Forts du succès de leurs précédentes soirées caritatives, les Ducs de Bar (club de roller et de hockey affilié à l’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud) sont de retour au printemps. Pour la troisième édition de la « Soirée des Ducs », le disco fait place à l’univers des années 90 et 2000 et les bénéfices de l’événement seront reversés aux Restos du Cœur.

Le Gymnase ASPTT de Behonne se transforme pour l’occasion: décorations, paillettes, lumières !

Une soirée costumée aussi conviviale que festive vous attend. Ouverte à tout le monde petits et grands, piétons et patineurs. Sur place deux pistes de danse (l’une pour les piétons et l’autre pour les patineurs) animées par le DJ Madness Law, une buvette issue de producteurs locaux, des grignotages faits maison, diverses animations, ainsi qu’un photomaton pour que vous puissiez garder un petit souvenir de ce moment formidable !Tout public

4 EUR.

Début : 2024-05-04 18:00:00

fin : 2024-05-04

Rue Georges Guynemer Gymnase ASPTT

Behonne 55000 Meuse Grand Est rollerhockey.bar-le-duc@asptt.com

