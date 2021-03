Alimen’Terre – Le Salon de la Nutrition et du Bien-Être Marseille Ecole EDNH, 20 mars 2021-20 mars 2021, Marseille.

Alimen’Terre – Le Salon de la Nutrition et du Bien-Être Marseille

Ecole EDNH, le samedi 20 mars à 10:00

Etudiants en 3ème année à l’École de Diététique et Nutrition Humaine et Sportive de Marseille, nous avons le plaisir de vous présenter ALIMEN’TERRE, Le Salon de La Nutrition et du Bien-être. Pour cette 1ère édition marseillaise, nous nous sommes inspirés des mystérieuses Zones Bleues. Les 5 Zones Bleues répertoriées autour du globe, sont connues parce qu’hommes et femmes y vivent statistiquement plus longtemps et en bonne santé. Les secrets de cette longévité ? Une alimentation saine, une activité physique continue, un fort lien social et une vie spirituelle. Vous participerez à des ateliers sur l’alimentation aux 4 coins du monde, à des cours de sport, de yoga mais aussi à des ateliers dédiés à la médecine douce et alternative à la médecine traditionnelle. Vous assisterez également à des conférences animées par des professionnels de la Santé pour en savoir plus sur le fonctionnement de notre corps. Enfin, vous rencontrerez des gens passionnés et pourrez échanger avec eux. Buvette et restauration sur place. Rendez-vous dans nos locaux au 62 rue Montgrand (Marseille 13006) ou en virtuel. Toutes les infos sur notre site internet : [https://alimenterre.weebly.com](https://alimenterre.weebly.com)

Entrée Gratuite

ALIMEN’TERRE : Un salon pour découvrir les secrets de la longévité des mystérieuses Zones Bleues. Venez assister à nos ateliers et conférences dans nos locaux ou en virtuel !

Ecole EDNH 62 rue Montgrand Marseille 6e Arrondissement



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T18:00:00