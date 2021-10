Châteauneuf-les-Martigues Mairie de Cognac-La-Forêt Bouches-du-Rhône, Châteauneuf-les-Martigues ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL Mairie de Cognac-La-Forêt Châteauneuf-les-Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du mardi 26 octobre au lundi 15 novembre à Mairie de Cognac-La-Forêt Tout public

Projet de déclassement et d’aliénation d’une portion d’un chemin rural au lieu-dit de Jussac Mairie de Cognac-La-Forêt 8 rue Jules Ferry Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-26T13:45:00 2021-10-26T17:30:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-28T13:45:00 2021-10-28T17:30:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-29T13:45:00 2021-10-29T17:30:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-02T13:45:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T13:45:00 2021-11-04T17:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-05T13:45:00 2021-11-05T17:30:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T12:00:00;2021-11-08T13:45:00 2021-11-08T17:30:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T12:00:00;2021-11-09T13:45:00 2021-11-09T17:30:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-12T13:45:00 2021-11-12T17:30:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T12:00:00;2021-11-15T13:45:00 2021-11-15T17:30:00

