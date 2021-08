Loireauxence Espace Alexandre Gautier Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Alex Jaffray “le son d’Alex” – humour Espace Alexandre Gautier Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Espace Alexandre Gautier, le vendredi 1 octobre à 20:30

C’est un sampleur gavé de musiques et quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par les Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims. Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.

Tarifs : 16 € / 12 €

« Le Son d’Alex », c’est une balade à travers la bande son de votre vie ! Vous allez écouter la musique comme jamais vous ne l’avez entendue ! Espace Alexandre Gautier varades Loireauxence Varades Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Autres Lieu Espace Alexandre Gautier Adresse varades Ville Loireauxence lieuville Espace Alexandre Gautier Loireauxence