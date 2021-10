Besançon Besançon Besançon, Doubs Aldebert Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Aldebert Besançon, 18 décembre 2021, Besançon. Aldebert 2021-12-18 15:00:00 – 2021-12-18 THÉATRE LEDOUX 49 Rue Megevand

Besançon Doubs Après avoir célébré les 10 ans d’Enfantillages, … Aldebert revient avec « Le Grand Voyage » un nouveau titre tout en poésie dans lequel il donne la réplique à son fils, Charlie. « Le Grand Voyage » voit également la participation des Soeurs Berthollet qui viennent sublimer ce titre grâce à leur partition de violon et violoncelle. Auteur/Compositeur/Interprète, Aldebert a également élargi son champ d’activités en sortant une collection de livres-disques, « Aldebert raconte », ancrée dans l’univers «Enfantillages ». Depuis 2020, il se consacre à l’enregistrement de son prochain album, « Enfantillages 4 »prévu pour le 27 août 2021 dans lequel on pourra y retrouver, comme à son habitude, de nombreux invités. Après avoir célébré les 10 ans d’Enfantillages, … Aldebert revient avec « Le Grand Voyage » un nouveau titre tout en poésie dans lequel il donne la réplique à son fils, Charlie. « Le Grand Voyage » voit également la participation des Soeurs Berthollet qui viennent sublimer ce titre grâce à leur partition de violon et violoncelle. Auteur/Compositeur/Interprète, Aldebert a également élargi son champ d’activités en sortant une collection de livres-disques, « Aldebert raconte », ancrée dans l’univers «Enfantillages ». Depuis 2020, il se consacre à l’enregistrement de son prochain album, « Enfantillages 4 »prévu pour le 27 août 2021 dans lequel on pourra y retrouver, comme à son habitude, de nombreux invités. dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse THÉATRE LEDOUX 49 Rue Megevand Ville Besançon lieuville 47.23426#6.02597