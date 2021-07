Fouchères Château de Vaux Aube, Fouchères Alchimie Music Festival Château de Vaux Fouchères Catégories d’évènement: Aube

Alchimie Music Festival ———————– Alchimie Music Festival, c’est LE festival de la rentrée à ne pas louper ! Avec un set électro, des DJ live, des guests et une programmation musicale de folie pour s’éclater et s’évader le temps d’une soirée dans le cadre splendide du Château de Vaux. Alchimie Music Festival, c’est aussi un show de lumière et un show pyrotechnique qui viendront se superposer à cette ambiance unique ! Pour sa première édition, Alchimie Music Festival marquera les 300 ans du Château de Vaux ! C’est au sein de ce cadre exceptionnel ayant traversé le temps depuis 1721 que nos Alchimistes se retrouveront le 16 septembre pour une soirée unique, hors du temps dans ce lieu en pleine renaissance. Si vous avez envie de folie et de détente, alors n’hésitez plus, rejoignez nous le 16 septembre ! Billeterie : [https://urlz.fr/fQYt?fbclid=IwAR2ePVitJvCtxEfIncWQ4ukz296JoiA1onhhA4OP2HYDR3j1BaBfFXqwzGg](https://urlz.fr/fQYt?fbclid=IwAR2ePVitJvCtxEfIncWQ4ukz296JoiA1onhhA4OP2HYDR3j1BaBfFXqwzGg)

