Albi Parvis de l'église de la Madeleine Albi, Tarn Albi place(s) aux artistes : Geffray Gospel Singers Parvis de l’église de la Madeleine Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Albi place(s) aux artistes : Geffray Gospel Singers Parvis de l’église de la Madeleine, 11 août 2021-11 août 2021, Albi. Albi place(s) aux artistes : Geffray Gospel Singers

Parvis de l’église de la Madeleine, le mercredi 11 août à 21:00

Pour sa 13e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose une programmation grand public. Des concerts, des spectacles pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations pour égayer et animer les douces soirées d’été. Soit près de cinquante rendez-vous gratuits et plus de 300 artistes, qui se produiront sur diverses places d’Albi et sur les berges du Tarn. Mercredi 11 août : Acteur du gospel moderne en France, « Geffray Gospel Singers » s’inscrit dans la lignée des représentants vocaux de ce style de musique. En concert, le groupe développe toute sa puissance entre compositions et arrangements originaux de morceaux gospels, soul ou pop. La ville fête sa 13ème édition du 20 juillet au 21 août Parvis de l’église de la Madeleine 46 rue de la Madeleine, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T21:00:00 2021-08-11T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Parvis de l'église de la Madeleine Adresse 46 rue de la Madeleine, 81000 Albi Ville Albi lieuville Parvis de l'église de la Madeleine Albi