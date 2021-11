Présentation de « Negrelum » par Miquèla Stenta à Albi Centre Occitan Rochegude, 4 décembre 2021 17:00, Albi.

Au-delà du regard clinique, et parfois cynique, le propos tenu ici évoque autant celui-celle qui meurt que celui-celle qui raconte. Non qu’il raconte – il ne s’agit pas de broder sur une réalité – mais qui dit le vécu au jour le jour, compris et entrepris à partir de la connaissance, de la relation intime qui lie celui-celle qui s’en va et celui-celle qui le voit partir. Qui lie et qui délie.

Miquèla Stenta, professeur de langue et culture occitanes pendant plusieurs années en Limousin et à Sète où elle réside actuellement. Elle est l’auteur de plusieurs livres sur les troubadours (B. de Ventadorn) et les valeurs de la société occitane du Moyen Age. Elle a aussi écrit « Marcelle Delpastre à fleur de l’âme », édition Vent Terral (photos de C. Camberoque).

0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR.

