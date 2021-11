Aix-en-Provence Rue Piétonne Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Rendez-vous créateurs Rue Piétonne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Rendez-vous créateurs Rue Piétonne, 4 décembre 2021 10:00, Aix-en-Provence. 4 et 5 décembre Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/323667799094453?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Un week-end spécial Noël pour découvrir une vingtaine de créateurs de votre région avec une sélection mode, bijoux, accessoire, décoration. ?✨ LES RENDEZ-VOUS CRÉATEURS ✨? Un week-end pour découvrir les créateurs de votre région et participer à un Atelier DIY pour concevoir vos produits fait-main. Un grand jeu concours sera organisé, de nombreux cadeaux vous attendent.. dont une nuit d’hôtel ! —AU PROGRAMME—

? Une vingtaine de créateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs créations.

? Un shopping plaisir & responsable : mode, accessoires, bijoux, décoration…

? Des Ateliers DIY : Broderie sur T-shirt ?Venez soutenir les créateurs de votre région ? BILLETTERIE A VENIR pour l’atelier DIY ?Infos pratiques :

Entrée libre & Gratuite

Samedi 04 et Dimanche 05 Décembre

?59D, Bd de la République à Aix-en-Provence de 10h à 18h Rue Piétonne 59d, boulevard de la république Aix en Provence 13090 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône samedi 4 décembre – 10h00 à 18h00

dimanche 5 décembre – 10h00 à 18h00

