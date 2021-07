Airelle Besson « Try » Théâtre Municipal Raymond Devos, 14 octobre 2021-14 octobre 2021, Tourcoing.

Airelle Besson « Try »

Théâtre Municipal Raymond Devos, le jeudi 14 octobre à 20:00

En 2015, nous découvrions avec l’album Radio One, le quartet réuni par Airelle Besson, élue la même année « Révélation » aux Victoires du Jazz ! L’accueil de la presse et du public est unanime. L’alchimie et la complicité entre ces 4 musiciens explosent sur scène. L’idée d’un second album devient une évidence. Le nouvel opus se devait d’être un prolongement naturel du premier avec la même démarche de recherche et de quête de son. La création collégiale initialement prévue par Airelle Besson, a cependant dû, comme bien des choses en 2020, se réinventer. Et c’est finalement d’une poignée de journées de répétitions suivie de l’enregistrement au studio La Buissonne en août 2020 que TRY! est né. Le résultat est à l’image du processus : ouvert, spontané, intensément présent. Là où Radio One était écrit et structuré, TRY! offre une forme moins bordée, plus souple et mouvante. Le son du quartet en sort renforcé, dès les premières notes, la signature de groupe est évidente, son identité affirmée. Le plaisir des musiciens est palpable, il nous emporte. Après plus de cinq ans de concerts, chacun a trouvé sa place, s’écoute, se tait pour mieux s’accorder et se retrouver. Benjamin Moussay donne le ton, atmosphérique et vaporeux. Puissante et entière, la voix d’Isabel Sörling rejoint la douceur du jeu d’Airelle Besson dans un pas de deux à la sensibilité à fleur de peau. D’une délicatesse absolue, Fabrice Moreau magnifie l’ensemble. Le projet TRY! dessine des volutes entre ombre et lumière, chaud et froid, invite à un voyage aérien et sensuel.

