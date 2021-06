Courtenay Courtenay Courtenay Air & Espace Courtenay Courtenay Catégorie d’évènement: Courtenay

Air & Espace Courtenay, 26 juin 2021-26 juin 2021, Courtenay. Air & Espace

Courtenay, le samedi 26 juin à 10:00 Une journée portes ouvertes avec le Club Air & Espace Des ateliers de construction ULM, des formations lauréats BIA pour l’année 2021, de l’aéromodélisme avec des possibilités de vol de découverte … Courtenay Domaine les Elfes du Soleil, Courtenay Courtenay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Courtenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Courtenay Adresse Domaine les Elfes du Soleil, Courtenay Ville Courtenay lieuville Courtenay Courtenay