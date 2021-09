Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE Espace culturel Robert-Doisneau, 29 septembre 2021, Meudon. AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre à Espace culturel Robert-Doisneau

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. ANIMATION DE RICHARD CLAUS ET JOSE ZELADA PEROU – 2021 – 1H24 – +6/7 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T15:54:00;2021-10-02T17:00:00 2021-10-02T18:24:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T15:54:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon