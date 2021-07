Aide aux aidants : un appel à projets pour développer des plateformes pédagogiques Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),Adresse, 30 septembre 2021-30 septembre 2021, Paris.

**La CNSA lance un appel à projets visant à développer des plateformes pédagogiques de soutien et de formation à distance pour les proches aidants de personnes âgées ou handicapées.** 8 à 11 millions de personnes viennent en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap. [**La Stratégie « Agir pour les aidants 2020-2022 »**](https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/aidants-le-premier-ministre-edouard-philippe-annonce-la-strategie-de) vise à prévenir l’épuisement et l’isolement de ces aidants, en diversifiant et en augmentant les capacités d’accueil des lieux de répit, en proposant des solutions de relais, en leur ouvrant de nouveaux droits. Elle fixe notamment comme objectif d’accompagner 450 000 aidants sur la période 2020-2022. Pour atteindre cet objectif, la CNSA souhaite soutenir le développement de plateformes pédagogiques de soutien et de formation à distance **Quel contenu pour ces plateformes ?** Les plateformes pourront être de deux types : soit des plateformes accessibles à tous, partout, tout le temps, dites en « open source », soit des plateformes d’apprentissage de type « MOODLE » qui nécessitent une inscription préalable des participants, un engagement pédagogique. Elles proposeront gratuitement aux proches aidants : • un parcours progressif de formation, qui pourra être de type e-learning individuel ou prendre la forme de classes virtuelles en petits groupes. • des contenus de sensibilisation, comme des capsules vidéos ou des webinaires (disponibles également en replay sur un site dédié) ; • des actions de soutien à travers la constitution de groupes de pairs à distance (type « groupes de paroles virtuels », groupes de « co-développement ») ou de conseils personnalisés. Les contenus porteront sur la connaissance, la compréhension des effets de la maladie ou du handicap sur la relation et la vie quotidienne, la prévention des risques d’épuisement et d’isolement de l’aidant… **À qui s’adresseront les plateformes ?** Le contenu de ces plateformes s’adressera aux proches aidants de personnes handicapées, malades ou en perte d’autonomie liée à l’âge. La CNSA souhaitant toucher le plus grand nombre d’aidants possibles, les parcours de formation et les actions de soutien adopteront un prisme plus large qu’un handicap ou une maladie spécifique. Par exemple, les porteurs de projets proposeront des contenus destinés aux : • aidants rémunérés (aidants bénéficiaires de l’allocation personnalisée autonomie ou prestation de compensation du handicap), • aidants en activité professionnelle (es aidants exerçant en PME et TPE) • aidants exerçant une mission de protection juridique (tutelle…), • jeunes aidants, • aidants et à leur entourage familier (famille élargie, proches cohabitants…) Ils proposeront des problématiques transversales aux situations des aidants comme : • Faire face au diagnostic : quels droits, démarches, accompagnement ? • L’accompagnement à domicile dans les situations de handicaps moteurs, les situations de handicaps sensoriels, psychiques, cognitifs, complexes etc… • L’accompagnement en établissement, • Les méthodes de « guidance parentale », • L’accompagnement en fin de vie… **Qui peut proposer un projet de plateforme ?** La CNSA encourage l’alliance d’acteurs issus de l’aide aux aidants et de l’expertise pédagogique en distanciel (université, écoles, instituts spécialisés…) pour répondre à cet appel à projets. Ainsi, les équipes projet candidates devront être composées, à minima : • d’une association nationale ou d’une association à portée régionale, ayant une action et une expertise reconnue auprès des aidants (association représentante d’aidants, de familles, de personnes malades ou handicapées…). • d’une université, d’un institut ou d’une école ayant une expertise en sciences de l’information et de la communication, liée à l’ingénierie ou au conseil pédagogique et à la formation. Cette alliance pourra être enrichie de l’implication d’autres acteurs (institutions, collectivités, associations…) pour répondre aux objectifs du projet. Les demandes de subventions de pourront pas concerner des actions à visées commerciales. _**Candidature avant le 30 septembre**_

