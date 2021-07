Chelles Auditorium Jean-Pierre Vernant Chelles, Seine-et-Marne Ahmed revient Auditorium Jean-Pierre Vernant Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Seine-et-Marne

Ahmed revient Auditorium Jean-Pierre Vernant, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Chelles. Ahmed revient

Auditorium Jean-Pierre Vernant, le vendredi 23 juillet à 18:30

Ahmed est un vrai personnage de théâtre, inventé par le philosophe Alain Badiou. Créé il y a une vingtaine d’années, il est un jeune farceur des banlieues, penseur audacieux qui invite l’enfance au pays des idées. Incarné par Didier Galas, il interroge la société qui nous entoure : l’identité, le genre, la laïcité ou même l’amour. Héritier du Scapin de Molière, il provoque le rire chez le spectateur, bouscule les habitudes de pensée dans un monde surmédiatisé. Texte : Alain Badiou Mise en scène et interprétation : Didier Galas Collaboration artistique : Jean-François Guillon (scénographie) et Emily Wilson (jeu) Musique : Joël Grare Réalisation sonore et régie générale : Thibaut Champagne Lumières : Perrine Cado Costume : Catherine Sardi Masque : Erhard Stiefel Production : Les Hauts Parleurs Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre du Fil de l’Eau (Pantin), Théâtre de Rungis. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, du conseil régional d’Île-de-France et de la SPEDIDAM Avec l’aide de la Villa Mais d’Ici (Aubervilliers), de La Commune CDN d’Aubervilliers Résidence à la FabricA du Festival d’Avignon

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un spectacle à venir découvrir en famille ! Auditorium Jean-Pierre Vernant Place des Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles Chelles Castermant Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T18:30:00 2021-07-23T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chelles, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Auditorium Jean-Pierre Vernant Adresse Place des Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles Ville Chelles lieuville Auditorium Jean-Pierre Vernant Chelles