AGENT DE SUCURITE en CDD ———————— Entreprise : MY SECURITE PRIVEE Contact au sein de l’entreprise : Y. TUFEKCI Fonction : Gérant ### Poste à pourvoir : Agent de sécurité ### Contrats : 3 CDD Temps Plein ### 1 CDD Temps Partiel Nom du tuteur pendant le contrat : Yasar TUFEKCI **Date de début du contrat :** 27/11/2021 **Date de fin du contrat :** 26/01/2022 **Volume horaire hebdomadaire :** 35 heures Amplitude horaire d’intervention : 18 heures à 6 heures **Déplacements :** Lieu d’intervention/poste basé à : 11, Avenue Jean Jaurès 93310 LE PRE SAINT GERVAIS **Missions :** * Gardiennage * Surveillance **Contraintes particulières :** Travail de nuit, saison, contraintes de chantier (bungalow, WC) **Profil de compétences et connaissances attendues par l’entreprise :** Carte Professionnelle CNAPS, CQP APS – Expérience 1an minimum **Salaire et conditions de travail :** Taux horaire : 10.48€ Candidatures à envoyer à **[pierre.crepel@est-ensemble.fr](mailto:pierre.crepel@est-ensemble.fr)**

