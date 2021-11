Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, Gironde Afterwork chocolat de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le jeudi 2 décembre

Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. Comment associer le vin et le chocolat ? Pour décembre, ce nouvel atelier mets et vins dévoile deux grands symboles de gourmandise et leurs infinies possibilités d’accords. A travers trois associations, nous vous présenterons différents types de chocolat de Nouvelle-Aquitaine en accord avec des vins aux terroirs d’ailleurs. Les chocolats qui seront dégustés : -les chocolats de chez HASNAA (33) -les pimandes de la MAISON VERDIER (64) -les chocolats de RANNOU METIVIER (86) -En partenariat avec l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires. La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T19:30:00;2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T21:30:00

