2022-06-30 18:00:00 – 2022-06-30 22:00:00

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Quoi de mieux qu’un afterwork 100% local pour découvrir la crème de la crème des produits béarnais ?!

@minjaecarat X @la_cour1 !!!! Un combo qui va déchirer pour un Afterwork dans la bonne humeur !!

Alors trinquons, savourons, dansons !

Avec la présence de :

– @snugpau (cocktails)

– @domaine.bayard64 (vin Jurançon)

– @brasserielacendree (bière)

– @maisoncasteigt asteigt (saumon)

– @platberoi_pau Beroì (tapas, brasero)

– @Fermeporc&pink (charcuterie)

– @givres_des_pres després (glaces)

