Afrofuturisme Cité de l’espace, 26 juin 2021-26 juin 2021, Toulouse.

Afrofuturisme

Cité de l’espace, le samedi 26 juin à 14:00

### Cinéma / Performance

[**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa)

**À partir de 14h : Performance DJ/VJ de l’artiste malien Madani Touré alias Chanana**

Cet artiste malien, chanteur, réalisateur et vidéaste réalise des installations scénographiques et des performance articulées autour de mixes musicaux et de vidéoprojections. Des mixes inédits (Afrobeat, Afro Électro, Afro Pop, Afro House), un voyage musical et graphique mêlant set de vie quotidienne africaine avec des images héliographiques tirées du monde visuel.

_> Entrée avec le billet d’entrée de la Cité de l’espace_

**16h : Conférence sur l’Afrofuturisme _ »Wakanda, ville africaine du futur? » _**

Intervenant : Sénamé Koffi Agbodjinou, architecte (ENSAPLV – Paris) et anthropologue (EHESS – Paris), commissaire d’exposition, fondateur de l’Africaine d’architecture Woelab Togo et conférencier international. Il est promoteur de la pensée néovernaculaire qu’il décline concrètement en tant qu’innovateur, designer, entrepreneur aux différentes échelles du produit, du bâtiment et de la ville. Il est le créateur de l’Africaine d’architecture, une plateforme de recherche et d’expérimentation sur les questions de l’architecture

_> Entrée gratuite sur inscriptions (lien de réservation à venir)_

**18h : Projection du film _Black Panther_ (2018) de Ryan Coogler,** adapté du personnage de Marvel Comics T’Challa alias la Panthère noire, il s’agit du dix-huitième film de l’univers cinématographique Marvel.

**20h15 : Echanges et discussion** autour du film avec Sekou Ouedroago et Séname Koffi.

Ambiance musicale avec l’artiste Madani Touré et dégustation de mets afro futuristes au 149 Café jusqu’à 22h.

_> Entrée gratuite sur inscriptions (lien de réservation à venir)_

### Et aussi dans le cadre d’Africa 2020

Du 22 au 26 juin : [Exposition Maasci Project](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33770/MaaSci%20Project) _[« Les Maasaï dans l’Espace »](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33770/MaaSci%20Project), e_n présence de l’artiste Kényane Jacques Njeri.

![]()

### Plus d’infos

[Site de la Cité de l’Espace ](https://www.cite-espace.com/evenements/evenement-afro-futurisme-et-projection-de-black-panther/)

Culture

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T21:59:00