Africa Entrepreneurs Summit 2021 Paris, 27 octobre 2021, Paris.

Africa Entrepreneurs Summit 2021

du mercredi 27 octobre au vendredi 29 octobre à Paris

L’Africa Entrepreneurs Summit est un RDV annuel qui rassemble les acteurs de l’entrepreneuriat africain de plus de 30 pays qui ont un impact en Afrique (entrepreneurs, investisseurs, grands groupes, médias, etc.). Cet événement unique organisé à Paris et à travers 6+ pays d’Afrique, marquant ainsi sa dimension internationale, est également l’occasion de découvrir le Palmarès du Prix de l’Entrepreneur Africain et l’actualité des entrepreneurs répertoriés dans le Next Impact Initiative. Il offre l’opportunité d’assister à des interventions inspirationnelles d’entrepreneurs innovants et d’accéder à un réseau unique d’entrepreneurs.

Le RDV des entrepreneurs qui ont un impact en Afrique

Paris 2 Rue Scribe 75009 Paris Paris Quartier de la Chaussée-d’Antin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T10:30:00;2021-10-29T20:00:00 2021-10-29T20:30:00