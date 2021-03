Africa Cinémathèque, 4 mai 2021-4 mai 2021, Toulouse.

Africa

du mardi 4 mai au mercredi 12 mai à Cinémathèque

### L’Afrique sur une toile

[**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa)

La Cinémathèque de Toulouse invite quatre cinéastes à croiser leurs regards, entre cinéma contemporain et patrimoine, pour embrasser une cinématographie des plus jeunes et excitantes de l’histoire du cinéma, aussi riche et diverse que le continent. Cette programmation sera accompagnée d’un cycle de films à destination du jeune public _Vues d’Afrique_ et d’une exposition d’affiches de cinéma peintes à la main pour les devantures des cinémas du Ghana, en partenariat avec la Pop Galerie de Sète.

Cinéastes invités :

**Dyana Gaye,** Sénégal/France

**Newton Aduaka**, Nigéria

**Sol de Carvalho,** Mozambique

**Raja Amari,** Tunisie

### Plus d’infos

[Site de la Cinémathèque ](https://www.lacinemathequedetoulouse.com)

![]()

### Infos pratiques

Du 4 au 12 mai 2021

Culture

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-04T00:00:00 2021-05-04T23:59:00;2021-05-05T00:00:00 2021-05-05T23:59:00;2021-05-06T00:00:00 2021-05-06T23:59:00;2021-05-07T00:00:00 2021-05-07T23:59:00;2021-05-08T00:00:00 2021-05-08T23:59:00;2021-05-09T00:00:00 2021-05-09T23:59:00;2021-05-10T00:00:00 2021-05-10T23:59:00;2021-05-11T00:00:00 2021-05-11T23:59:00;2021-05-12T00:00:00 2021-05-12T23:59:00