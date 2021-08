Châtenois Chapelle Sainte-Anne Bas-Rhin, Châtenois Admirez le retable de la famille Burst dans la chapelle Chapelle Sainte-Anne Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Châtenois

Admirez le retable de la famille Burst dans la chapelle Chapelle Sainte-Anne, 19 septembre 2021, Châtenois. Admirez le retable de la famille Burst dans la chapelle

Chapelle Sainte-Anne, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Pénétrez dans la chapelle pour y découvrir les secrets qu’elle conserve… Une occasion à ne pas manquer ! Chapelle Sainte-Anne 2 vieux chemin de Sélestat, 67730 Châtenois Châtenois Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Châtenois Autres Lieu Chapelle Sainte-Anne Adresse 2 vieux chemin de Sélestat, 67730 Châtenois Ville Châtenois lieuville Chapelle Sainte-Anne Châtenois