La Rencontre Ecotech Territoires en transition & Eco-PME d’Ile-de-France ADEME IDF, 6 juin 2023, Courbevoie.

Organisée par le PEXE et l’ADEME, cette rencontre réunit depuis 5 ans les territoires engagés dans la transition écologique et énergétique et l’économie circulaire et les éco-entreprises porteuses de solutions concrètes pour les accompagner.

Cette année le thème est l’aménagement durable !

Venez découvrir des porteurs de solutions innovantes, les retours d’expérience de collaborations entre territoires et entreprises, trouver des partenaires territoriaux !

Au programme :

Actualités et opportunités territoriales pour la transition écologique, énergétique et l’économie circulaire

Des retours d’expérience présentés en binôme par un territoire et une éco-entreprise de projets réalisés en IDF en matière d’aménagement durable avec un focus sur les thèmes biodiversité, eau, sols et sobriété énergétique :

ANTEAGROUP & Ville de SAINT DENIS

PARIS & CO & CA SAINT GERMAIN BOUCLE DE SEINE

ATMOTRACK & VILLE D’ANTONY

VERTUO & IN’LI

WATER CONNECT & EAU DE PARIS

Des moments d’échanges entre participants lors des pauses et le déjeuner networking.

Pour en savoir plus sur la Rencontre et vous inscrire : https://territoires-idf.ecoentreprises-france.fr/

La rencontre aura lieu le 6 juin prochain, de 9h à 14h, au siège de l’ADEME IDF : Tour CB 21, 16 place de l’Iris, La Défense.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T09:00:00+02:00 – 2023-06-06T15:00:00+02:00

