Expériences sonores avec le Hang-pam et atelier de découverte de l’instrument Jardin des Tournelles Courbevoie, samedi 1 juin 2024.

Expériences sonores avec le Hang-pam et atelier de découverte de l’instrument Découverte de la musique du Hang-pam (instrument de musique d’origine suisse constitué de deux feuilles d’acier convexes collées ensemble) et expérimentation de l’instrument pour public de tout âge. 1 et 2 juin Jardin des Tournelles Entrée libre

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Renseignements sur https://www.ville-courbevoie.fr/1241/jardin-des-tournelles.htm

Jardin des Tournelles 43 rue de Colombes 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.ville-courbevoie.fr/1241/jardin-des-tournelles.htm

©Christian Maillard