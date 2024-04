Balade urbaine à vélo à la découverte du patrimoine arboré et paysager de la ville Parc de Bécon Courbevoie, samedi 1 juin 2024.

Balade de 3h à vélo pour 12 personnes, à partir de 12 ans. Distance estimée environ 10 km. Cette découverte botanique et de la gestion des arbres en ville (plantation, arrosage, taille, lutte contre les ravageurs, abattage…) passera par le parc de Bécon, le square Jean Mermoz, le parc des Couronnes, le jardin aux Papillons, le parc des Bruyères, le jardin des Tournelles, la rue Sébastopol, le square Normandie, l’avenue Puvis de Chavannes, le parc Nelson Mandela, le parc Millénaire – Charles Deprez, le parc Jacques Cartier, le parc Freudenstadt, le parc Charras et le parc du Vieux cimetière (arboretum et refuge LPO). Les participants doivent venir avec leur vélo personnel et leur équipement de sécurité.

Renseignements sur https://www.ville-courbevoie.fr

