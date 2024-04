Exposition « Regards sur les écorces » Parc de Bécon Courbevoie, vendredi 31 mai 2024.

Exposition « Regards sur les écorces » Photographies d’écorces d’arbre afin de sensibiliser au patrimoine arboré courbevoisien en mettant en valeur couleur et graphisme des écorces les plus caractéristiques à retrouver dans la ville. 1 et 2 juin Parc de Bécon entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T00:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-02T00:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Photographies d’écorces d’arbre afin de sensibiliser au patrimoine arboré courbevoisien en mettant en valeur couleur et graphisme des écorces les plus caractéristiques à retrouver dans la ville.

Renseignements sur https://www.ville-courbevoie.fr/2094/parc-de-becon.htm

Parc de Bécon 156 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.ville-courbevoie.fr/2094/parc-de-becon.htm »}]

©Ville de Courbevoie – Yann Rossignol