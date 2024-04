Le murmure de l’eau dans les jardins Parc des Pléiades Courbevoie, samedi 1 juin 2024.

Le murmure de l’eau dans les jardins Visite avec interprète LSF et boucle à induction magnétique portable Samedi 1 juin, 14h30 Parc des Pléiades Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Visite avec interprète LSF et boucle à induction magnétique portable

Parcours d’une heure et demie sur le thème du bruit de l’eau et de l’histoire de l’eau dans les jardins, depuis le parc des Pléiades, jusqu’au parc Freudenstadt en passant par le parc Diderot, accessible à un public malentendant afin d’aborder la notion du son dans les jardins.

Renseignements sur https://www.ville-courbevoie.fr

Parc des Pléiades 11 quater rue de l’Hôtel de ville 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-courbevoie.fr »}] [{« link »: « https://www.ville-courbevoie.fr »}] Parc public avec cascade et amphithéâtre Accès libre

©Christian Maillard