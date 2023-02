Adé La Vapeur Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Adé La Vapeur, 6 décembre 2023, Dijon . Adé 42 avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Cote-d’Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

2023-12-06 20:30:00 – 2023-12-06 23:00:00

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad

Dijon

Cote-d’Or EUR 5.5 29 Après l’aventure intense et le succès supersonique de Thérapie Taxi, Adé prend son envol en solitaire. Elle présente “Et alors ?” son premier album. A cheval entre pop luxuriante et country futuriste, Adé a trouvé le bon galop, traversant en Amazone, avec justesse, aplomb et un rien de candeur, les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires. contact@lavapeur.com +33 3 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com/ La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Cote-d'Or La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Ville Dijon lieuville La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Departement Cote-d'Or

Dijon Dijon Cote-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon /

Adé La Vapeur 2023-12-06 was last modified: by Adé La Vapeur Dijon 6 décembre 2023 42 Avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or La vapeur Dijon

Dijon Cote-d'Or