Ad Hoc festival Le Havre, 4 décembre 2021, Le Havre.

Ad Hoc festival 2021-12-04 – 2021-12-12

Le Havre Seine-Maritime

Il grandit si vite…

Depuis son dernier passage en 2019, Ad Hoc festival a grandi. Son aire de jeu s’est élargie et se déploie désormais sur le nouveau territoire de la Communauté Urbaine. Le festival s’est trouvé de nouveaux compagnons de route pour rejoindre ses complices de la première heure.

Ainsi, pas moins de douze communes s’associent aujourd’hui pour vous offrir une édition plus grande, rythmée par neuf jours de festivités, quinze spectacles, quelques quatre-vingt-cinq représentations, treize scènes installées dans les villes et villages et au Volcan, du théâtre itinérant dans les écoles, et même dans une yourte !

Une nouvelle fois, la création jeune public est à l’honneur. Sept compagnies s’installent sur le territoire pour répéter, créer, jouer leurs nouvelles pièces. Au gré de vos promenades dans les communes, vous en serez les premiers spectateurs. Vos yeux, vos rires et sourires sont déjà attendus.

En partenariat avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.

Programme détaillé à partir du samedi 16 octobre.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par