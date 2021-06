Ad Astra Château Rosa Bonheur, 8 août 2021-8 août 2021, Thomery.

Ad Astra

Château Rosa Bonheur, le dimanche 8 août à 22:00

Dorothea Klumpke Robert fait partie de la sororie Klumpke. Ces cinq soeurs, héritières de Rosa Bonheur, vont continuer à écrire l’histoire du château de By. Dorothea Klumpke est astronome ! Elle passe sa vie à observer le ciel, découvre deux nébuleuses, devient la première femme à effectuer un vol en ballon et à diriger une section de l’Observatoire de Paris. Pour la nuit des étoiles, le public est convié à une contemplation céleste. Grâce à la correspondance et aux écrits découverts dans les greniers du Château, Zélie Brault fait revivre cette grande figure de l’astronomie. Elle est accompagnée à la guitare et au chant par la talentueuse Emka. _Textes de Dorothea Klumpke Robert_ _Musiques de Emka_ _Avec_ _Emka – Guitare & Voix_ _Zélie Brault – Jeu_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Lecture musicale présentée dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine

Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T22:00:00 2021-08-08T23:00:00