Activités – L’écume du Jour Beauvais, 2 octobre 2021, Beauvais.

Activités – L’écume du Jour 2021-10-02 – 2021-10-22

Beauvais Oise

Programme des ateliers et événements prévus de l’association l’écume du jour à Beauvais.

L’Écume est ouverte jeudis 7 et 21 octobre de 18h à 21h, vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre de 18h à 23h et samedis 2 et 9 octobre de 14h à 17h.

After School

Samedi 2 octobre

Atelier “Borne d’animation Stop Motion” : apprend à réaliser une animation de manière artisanale.

Pour les 12 – 25 ans, en partenariat avec FreaksProd.

Sur inscription préalable à servicecivique@ecumedujour.org

Réunion Beauvais Zéro Déchet

Mercredi 6 octobre de 18h30 à 20h30

Atelier d’écriture

Jeudi 7 octobre de 18h à 20h

La Fresque du Climat

Vendredi 8 octobre

Jeu de coopération pour mieux comprendre les tenants et aboutissants du réchauffement climatique !

Soirée jeux

Vendredi 8 octobre

Avec la LudoPlanète.

Atelier riro – sophro

Samedi 9 octobre

Sortie entre nous

Dom Juan ou le festin de pierre

Jeudi 14 octobre

Représentation au Théâtre du Beauvaisis, inscrivez-vous et allons-y ensemble !

Dans la limite des places attribuées par le théâtre, nous contacter pour les tarifs.

Décrochage de l’expo Freaks

Vendredi 15 octobre

Concerts des Pelles à ch’ni + The Missing + Accident instantané (de la chanson, du rock et de la folk !)

Atelier philo

Jeudi 21 octobre

Qu’est-ce qu’être Français ?

Vendredi 22 octobre

Abel Boyi a compilé l’interprétation de 18 Français sur ce sujet et poursuit sa quête aux 4 coins de France.

Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable au 07 85 63 49 11 ou 03 44 02 07 37, ou contact@ecumedujour.org

Chaque vendredi soir, planchettes sur réservation.

