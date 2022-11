Action Solidarité Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Action Solidarité Fécamp, 17 décembre 2022, Fécamp. Action Solidarité

Place du Marché Fécamp Seine-Maritime

2022-12-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-17 13:00:00 13:00:00 Fécamp

Seine-Maritime Pour la 2ème année , Cabarescale s’associe au Secours Populaire de Fécamp pour Noël

Appel à votre générosité pour préparer une jolie boîte cadeau.

Comment préparer votre boîte ? Rien de plus simple, prenez une boîte à chaussures pour y mettre :

Un truc chaud

Un loisir

Un produit de beauté

Une gourmandise

un petit mot doux Enveloppez votre boîte d’un joli papier ou tissu cadeau, précisez si c’est pour un homme, une femme une petite fille ou un petit garçon Ensuite venez déposer votre boîte le samedi 17 Décembre matin, place du Marché à Fécamp

Merci

