Acqua Alta – Noir d’encre – par Adrien M et Claire B – Saison Grand T Grand T (Le), 9 novembre 2021-9 novembre 2021, Nantes.

2021-11-09 Représentations les 9 et 10 novembre 2021

Horaire : 14:15 15:10

Gratuit : non 12 € à 25 €BILLETTERIES places individuelles à partir du 8 septembre 2021 :- www.legrandt.fr- Billetterie Grand T, 47-49 rue du Coudray à Nantes – 02 51 88 25 25 (lundi au vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 14h à 17h30) Représentations les 9 et 10 novembre 2021

Danse – Arts visuels. Une femme, un homme, une maison. Un jour de pluie, la vie chavire : la montée des eaux engloutit la maison dans une mer d’encre. Adrien M & Claire B transforment la catastrophe en spectacle de théâtre visuel, duo dansé dans des images vivantes, entre création numérique et tentation animiste. Un homme et une femme face à la montée des eaux : tempête, mer d’encre, vagues déferlantes et fabuleuses méduses. Nous voici entraînés dans une odyssée peuplée d’êtres étranges et malicieux. La musique d’Olivier Mellano immerge le spectateur dans un monde suggestif où l’eau chante, tandis que deux interprètes dansent l’équilibre face à la catastrophe, le dérisoire face au danger. Après Le Mouvement de l’air en 2016, Adrien M & Claire B reviennent au Grand T avec un voyage dans l’imaginaire de l’eau, où les corps des interprètes évoluent dans la lumière ciselée d’un continuum d’images animées. Conception et direction artistique : Claire Bardainne et Adrien Mondot Durée : 55 min. Public : à partir de 8 ans, famille

Grand T (Le) 84 Rue Général Buat Malakoff – Saint-Donatien Nantes