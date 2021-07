Acorda – Collectif V.A.I – Mercredi du Piano’cktail Centre Marcet, 17 novembre 2021-17 novembre 2021, Bouguenais.

Horaire : 15:00 15:40

Gratuit : non 3 € à 6 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- sur www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail ou par téléphone : 02 40 65 05 25 – du lundi au vendredi de 14h à 17h30 Représentations le 17 novembre 2021 à 10h30 et à 15h

Concert plastique.En chansons, une ville se construit sous nos yeux. Un voyage visuel et sonore vers le Brésil ! »Acorda » nous raconte la construction d’une ville sur la colline de Rio de Janeiro. Une ville qui se construit et se déconstruit avec une multitude de maisonnettes en carton. En français et en portugais, les chansons racontent la ville et ses habitants. Percussions brésiliennes se mêlent à des sonorités électroniques pour évoquer la vie tropicale et urbaine. Mariana et Marcelo nous emmènent au pays de leur enfance !de et avec Mariana Caetano et Marcelo Costa Public : 4 à 10 ans, famille Durée : 40 min.

Centre Marcet Rue Célestin Freinet Bouguenais