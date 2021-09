Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE : Une tête disparaît de Franck Dion +« SANS SIGNE PARTICULIER » de Fernanda Valadez Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : Une tête disparaît de Franck Dion +« SANS SIGNE PARTICULIER » de Fernanda Valadez Cinemazarin, 21 octobre 2021, Nevers. ACNE : Une tête disparaît de Franck Dion +« SANS SIGNE PARTICULIER » de Fernanda Valadez

du jeudi 21 octobre au mardi 26 octobre à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Une tête disparaît de Franck Dion – Canada – 2016 – Animation- 9mn** **FILM :** **« SANS SIGNE PARTICULIER » de Fernanda Valadez** **(Mexique – 2021 – 1h35 avec Mercedes Hernandez, David Illescas)** Mexique aujourd’hui. Magdalena n’a plus de nouvelles de son fils depuis qu’il est parti à bord du bus 670 vers la frontière des États-Unis, dans l’espoir d’une vie meilleure. Partie à sa recherche, elle croise Miguel qui tente de rentrer chez lui après des années d’absence. Ils traversent ensemble un territoire déserté par ses habitants. Un périple lyrique, poétique et mystique. Le 1er film exceptionnel d’une réalisatrice qui s’est entourée d’une équipe composée à presque 100 % de femmes. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T18:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T18:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-24T18:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-25T18:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T18:00:00 2021-10-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers