**COURT METRAGE :** **Rivages de Sophie Racine – France – 2020 – Animation – 8 min** **FILM :** **« FÉVRIER » de Kamen Kalev** **(Bulgarie – 2021 – 2h03 avec Lachezar Nikolayev Dimitrov, Kolyo Ivanov Dobrev, Ivan Nalbantov)** Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis… À l’écart du monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans regret. Tourné en argentique, le film donne d’emblée une sensation de nature antique. L’expérience du grand-père de Kamen Kalev, lui aussi berger, lui a inspiré un même personnage en trois âges et à travers trois acteurs différents. L’auteur du superbe Eastern Plays compose une très belle ode à la nature et au temps qui passe. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

