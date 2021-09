Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE “Je te tiens, tu me tiens” de Éric Guirado +« PLAYLIST» de Nine Antico Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Je te tiens, tu me tiens de Éric Guirado – France – 2015-Fiction-12mn** **FILM :** **« PLAYLIST » de Nine Antico** **(France – 2021 – 1h28 avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti)** Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais elle n’a pas fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. La cinéaste a adapté sa propre BD en un récit débridé, satire de ce petit monde à la clé. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2021-09-30T18:00:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-03T18:00:00 2021-10-03T19:00:00;2021-10-04T18:00:00 2021-10-04T19:00:00;2021-10-05T18:00:00 2021-10-05T19:00:00

