Metronum, le jeudi 14 octobre à 20:00

### Électro orientale Les Productions du Possible invitent ACID ARAB pour leur nouvel album dans le cadre du [Festival Pink Paradize](https://www.facebook.com/PinkParadizeFestival/). Avec son irrésistible mélange de musique électronique puissante et de sonorités arabes et moyen-orientales, le groupe parisien a enflammé les scènes et conquis les publics français et internationaux suite à la parution de son premier album Musique de France (2016). Dans son nouvel opus Jdid (nouveau, neuf en arabe), qui paraît en octobre 2019, Acid Arab amplifie le dialogue entre les rives Nord, Sud & Est de la Méditerranée (la rive Nord s’étendant, dans le cas présent, aux berges de la Tamise, de la Spree et de l’Hudson…). Avec la participation d’invités triés sur le volet, le collectif formé par Guido Minisky, Hervé Carvalho, Pierrot Casanova, Nicolas Borne, et le claviériste algérien Kenzi Bourras fait voyager son vocabulaire dancefloor entre sable et béton, des warehouses banlieusardes aux sous-sols enfumés d’Oran ou Istanbul, faisant rimer raï originel, dabke irako-syrien ou chants du Sahel avec la rugosité des machines. Durant ces trois dernières années, Acid Arab s’est produit plus de 260 fois, dans une cinquantaine de pays répartis sur quatre continents (devenant à cette occasion « l’artiste français le plus exporté des années 2017 et 2018 », selon les chiffres officiels…). Leur nouvel album Jdid sort le 18.10.2019 chez Crammed Discs. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=52636918) //www.youtube.com/embed/0e0txlm7KUo ### ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 14 octobre 2021 à 20h * Durée : 3h * Respect des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Tarif : 22,80€

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T22:59:00