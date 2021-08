Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Accueillir les hérissons en hiver Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Accueillir les hérissons en hiver Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, 7 novembre 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray. Accueillir les hérissons en hiver

Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray, le dimanche 7 novembre à 14:30

Venez améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité à la Maison des forêts en fabriquant des gites qui seront installés sur place. Vous découvrirez la vie des hérissons et repartirez avec les plans, des conseils et les idées pour en faire de même chez vous !

Gratuit – Inscription obligatoire – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

Découverte de la vie des hérissons et fabrication de gîte Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T14:30:00 2021-11-07T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Adresse Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray Ville Saint-Étienne-du-Rouvray lieuville Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray