Accroches toi si tu peux – Compagnie LES INVENDUS (On y croit !)

Jardin de Mandon, le dimanche 16 mai à 16:30

Deux hommes, quatre bras, un langage commun, celui du mouvement jonglé… entre chorégraphies et jonglage, entre tensions et complicité. La solitude, la colère et l’entraide les traversent, nous invitant pour un voyage de poésie et d’humour. C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagés où la solitude se mêle au déchaînement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment.

_De et par : Nicolas Paumier et Guillaume Cachera_

_Regards extérieurs : Johan Swartvagher, Guillaume Martinet, Maximes Sales_

Les petits + : Allons-y à vélo ! Rendez-vous à 15h, place de la mairie.

Jardin de Mandon

[lieu de repli en cas de mauvaise météo]

Durée : 45 min

Tout public

tarif plein : 8 € – tarif réduit : 6 € – tarif sortir ! : 3 €

Mouvements jonglés

Jardin de Mandon Mandon 35890 Laillé



