Limoges 110 bis Limoges Haute-Vienne, Limoges Accompagnement des équipes éducatives de collège dans la prise en main des outils d’orientation 110 bis Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Accompagnement des équipes éducatives de collège dans la prise en main des outils d’orientation 110 bis Limoges, 13 décembre 2021, Limoges. Accompagnement des équipes éducatives de collège dans la prise en main des outils d’orientation

du lundi 13 décembre au jeudi 16 décembre à 110 bis Limoges Accompagnement des équipes éducatives de collège dans la prise en main des outils d’orientation 110 bis Limoges 13 rue François Chénieux limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T17:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu 110 bis Limoges Adresse 13 rue François Chénieux limoges Ville Limoges lieuville 110 bis Limoges Limoges