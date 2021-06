Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Académine Corps et Voix – Concert Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Académine Corps et Voix – Concert Celles-sur-Belle, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Celles-sur-Belle. Académine Corps et Voix – Concert 2021-07-11 20:30:00 – 2021-07-11 Salle du réfectoire Rue de l’Église

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Concert Académie Corps et Voix. Venez découvrir le concert des stagiaires de l’Académie dimanche 11 juillet dans la salle du réfectoire de l’Abbaye royale à 20h30. Entrée libre. Abbaye Royale

12 rue des Halles

79370 Celles-sur-Belle

06 61 57 24 11

Catégories d'évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres