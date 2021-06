Lavardin Lavardin Lavardin, Loir-et-Cher Académie des Heures Romantiques, concert invités « Berlioz, symphonie fantastique » à Lavardin Lavardin Lavardin Catégories d’évènement: Lavardin

Académie des Heures Romantiques, concert « Berlioz, symphonie fantastique » à Lavardin.

Le Quatuor Aeolina (premier nom de l'accordéon!) est composé de quatre talentueux accordéonistes, tous issus de la prestigieuse classe d'accordéon du CNSMD de Paris. Vainqueur des concours Bellan et Ysaye. Par cette formation aux possibilités presque infinies, ils font découvrir ou redécouvrir leur instrument dans le répertoire classique et contemporain. Sous l'impulsion de ProQuartet, le quatuor commence un travail "symphonique" avec entre autres la transcription de grandes œuvres : la Symphonie Fantastique de Berlioz, la symphonie n°4 de Mahler ou encore les Nocturnes de Debussy. Transcription pour quatuor d'accordéons avec le Quatuor ÆOLINA.

