Parc Sacco et Vanzetti, le mardi 31 août à 20:00

**Projection en plein air** _**Abominable**_ **de Jill Cult on & Todd Wilderman** **dès 6 ans** Sur le toit d’un immeuble à Shanghai, l’improbable rencontre entre une jeune adolescente, l’intrépide Yi, et un jeune Yéti ! La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest !

Gratuit

dans le cadre de l'opération mon été ma région

2021-08-31T20:00:00 2021-08-31T22:00:00

