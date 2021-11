Abélard Cie – Les petites madames Theatre de la Verrière, 10 décembre 2021, Lille.

du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre à Theatre de la Verrière

**Vendredi 10 décembre à 14h30 et 20h** **Samedi 11 décembre à 14h30 et 19h** **Durée : 1h10** **Amitié inédite en voyage** **Pour tout le monde dès 9 ans** Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier, Lille Métro République ou Gambetta ou Bus citadine 1 et 2 Arrêt Sacré-coeur Adapté de la bande dessinée de Renaud Dillies et Régis Hautière, Abélard nous transporte au cœur d’un voyage initiatique où l’insouciance se retrouve tout à coup à l’épreuve du réel. Le poussin Abélard se confronte à l’autre et à l’ailleurs, apprend ce que sont l’amour et l’amitié dans toute leur complexité. Les projections vidéo, le jeu et le jazz manouche sont les compagnons de route de cette épopée. Ce spectacle qui oscille entre onirisme et réalisme, offre une double lecture qui s’adresse autant aux enfants qu’aux parents. Distribution : Adaptation : Warren Bauwens ; Mise en scène : Nora Gambet ; Interprétation : Warren Bauwens, Cédric Coupez, Vincent Do Cruzeiro, Nora Gambet, Grégory Ghezzi, Aude Millière, Benjamin Nail et Guillaume Paulette ; Scénographie : Alexandrine Rollin ; Animations et dessins : ; Corentin Lecorsier ; Compositions : Eric Bourdet ; Paroles : Sébastien Gaudefroy ; Création et régie lumière : Jérôme Bertin ; Régie vidéo : Mickaël Titrent ; Costumes : Claire Schwartz et Alexandrine Rollin ; Administration : Tiffany Mouquet (Equipaie) Soutiens : Ville de Corbie, Communauté de communes du Val-de-Somme, Département de la Somme, Région des Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, Adami, Spedidam Info et billetterie : Tarif 12€/10€/8€/ Tarif scolaire 6€ [resa@verriere.org](mailto:resa@verriere.org)

Theatre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59000 Lille Lille Wazemmes Nord



2021-12-10T14:30:00 2021-12-10T15:40:00;2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:10:00;2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T15:10:00;2021-12-11T19:00:00 2021-12-11T20:10:00