Le Comptoir, le jeudi 16 décembre à 20:45

Cette voix de sable qui transpire la richesse des cultures du Sahel fait irruption dans un blues sans limites et très actuel. De retour d’une belle tournée africaine, ils bivouaquent pour une soirée au Comptoir en compagnie de la magnifique Naïssam Jalal pour un blues véritablement sans frontières. Avec : Abdoulaye NDERGUET (chant) Emmanuel BEX (orgue & piano) Antonin FRESSON (guitare) Tristan BEX (batterie) Invitée : Naïssam JALAL (voix, flûte)

De 5 à 16 €

La rencontre autour de la voix extraordinaire du chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet et le blues animal du Bex’tet conduit par Emmanuel Bex vous emmène vers de nouveaux territoires Le Comptoir 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne

2021-12-16T20:45:00 2021-12-16T22:00:00

