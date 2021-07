Abdomen / La Grive – Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle, 7 décembre 2021, La Rochelle.

Abdomen / La Grive – Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle, le mardi 7 décembre à 20:00

[ DANSE – Soirée P.S.O. double plateau ] ——————————————- Abdomen / La Grive – Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre ——————————————————– ### mar. 7 décembre 20h ### env. 20 min – tout public à partir de 10 ans Le ventre parfait, on ne veut plus en entendre parler. Et s’il y avait plus à voir dans nos ventres toniques que le culte vain des tablettes de chocolat ? Dans un duo aussi énergique que facétieux, Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre creusent le muscle abdominal, l’épuisent, le retournent, le montrent et le déforment, dans une danse graphique et fougueuse qui nous scotche dans notre fauteuil. L’air de rien, les voilà qui nous parlent de nous sans que l’on s’en rende compte, avec intelligence et élégance. — Soirée double plateau ! En co-réalisation avec Les Petites Scènes Ouvertes, avec le soutien du mécénat de la Caisse des dépots — + d’infos ici > [ABDOMEN](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/abdomen-la-grive-7-dec-2021/)

tarif plein 10€ – tarif réduit 7€

