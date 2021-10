Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne, Pays-de-Belvès ABC récré: “Qui mange qui?” par Michel Ribette Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès

ABC récré: “Qui mange qui?” par Michel Ribette Pays de Belvès, 20 octobre 2021, Pays de Belvès. ABC récré: “Qui mange qui?” par Michel Ribette 2021-10-20 – 2021-10-20

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès Rencontre Nature : “Qui mange le qui?”, animée par Miche Ribette.

Quelles relations les animaux sauvages entretiennent-ils entre eux?

Regard sur la chaîne alimentaire et comment la Nature recycle t-elle tout ce qu’elle produit?

Animation destinée au jeune public.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Belvès au 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37

Rendez-vous à la petite salle de la mairie à 15h Rencontre Nature : “Qui mange le qui?”, animée par Miche Ribette.

Quelles relations les animaux sauvages entretiennent-ils entre eux?

Regard sur la chaîne alimentaire /comment la Nature recycle t-elle tout ce qu’elle produit?Animation jeune public.

Inscription obligatoire à l’Office 05 53 30 36 09 Rencontre Nature : “Qui mange le qui?”, animée par Miche Ribette.

Quelles relations les animaux sauvages entretiennent-ils entre eux?

Regard sur la chaîne alimentaire et comment la Nature recycle t-elle tout ce qu’elle produit?

Animation destinée au jeune public.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Belvès au 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37

Rendez-vous à la petite salle de la mairie à 15h pixabay dernière mise à jour : 2021-09-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pays-de-Belvès Autres Lieu Pays de Belvès Adresse Ville Pays de Belvès lieuville 44.7769#1.00573