Loire-Atlantique

44410 Herbignac, le vendredi 8 octobre à 20:00

Une soirée d'automne humide et douce ? Les conditions idéales sont réunies pour observer la migration des salamandres sur les chemins forestiers. De nuit et bien équipés, partons à leur rencontre ! Animé par le CPIE Loire Océane.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T22:00:00

