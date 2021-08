Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Aaron Cometbus La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Aaron Cometbus viendra discuter de ses zines, de punk, littérature et de la disparition de la fonction “négatif” sur les photocopieuses à l’occasion de la parution de traductions en français de “Poste restante” et “La solitude de la ménora électrique” aux éditions Demain les flammes. Traduction en français. Places limitées. Papier de pass. Adhésion annuelle à la Salle Gueule 1€

adhésion 1€

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-07T19:00:00 2021-09-07T21:00:00

